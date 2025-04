Katie Schide vence o MIUT 115 KM 2025

A norte-americana Katie Schide conquistou a vitória na edição de 2025 do Madeira Island Ultra Trail (MIUT 115 KM), ao cortar a meta em Machico com o tempo de 14h20m56s. A atleta da equipa On Running destacou-se ao longo dos 117,6 quilómetros da prova, consolidando a sua liderança nos quilómetros finais.

Com este resultado, Schide reafirma o seu estatuto de elite no trail running internacional, numa prova que contou com a participação de atletas de 67 nacionalidades. Até ao momento, sete atletas já cruzaram a linha de chegada em Machico, sem registo de desistências ou desqualificações nesta fase final da prova.