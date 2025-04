Luís Gomes é o melhor madeirense no MIUT 16 KM

O jovem Luís Gomes, da ACD Jardim da Serra, foi o grande destaque madeirense na prova MIUT 16 KM, ao terminar no quinto lugar da geral com o tempo de 1h09m30s. Integrado na categoria Sub-23, o atleta demonstrou grande qualidade e resistência, afirmando o talento da Madeira numa das provas mais participadas do Madeira Island Ultra Trail 2025.

Numa competição marcada pelo domínio da equipa italiana La Sportiva, a vitória foi conquistada pelo italiano Andrea Rostan, que cortou a meta em Machico em 1h01m16s. O pódio ficou completo com os seus colegas de equipa Nicolas Molina Augustin (1h02m51s) e Andreas Reiterer (1h03m17s), enquanto o francês Ruddy Trobrillant, da PWRUP, foi quarto classificado com o tempo de 1h06m12s.

O MIUT 16 KM encerrou, assim, a edição de 2025 do evento, num ambiente de forte competição e de celebração do trail running madeirense e internacional.