Andrea Rostan vence o MIUT 16 KM 2025 em domínio da La Sportiva

O italiano Andrea Rostan conquistou a vitória na edição de 2025 do MIUT 16 KM, última prova do Madeira Island Ultra Trail. O atleta da equipa La Sportiva cortou a meta em Machico com o tempo de 1h01m16s, após uma corrida rápida e muito disputada nos 15,8 quilómetros que ligaram o Porto da Cruz a Machico.

O pódio foi totalmente dominado pela formação italiana, com Nicolas Molina Augustin a terminar em segundo lugar, com 1h02m51s, e Andreas Reiterer a fechar o top 3, com 1h03m17s.

Sem registo de desistências ou desqualificações, a prova de 16 quilómetros encerrou com emoção mais uma edição memorável do MIUT, num percurso marcado pela exigência técnica e pela forte participação internacional.

Com esta chegada, conclui-se o programa competitivo do MIUT 2025, que voltou a afirmar a Madeira como referência mundial no trail running.