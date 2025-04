Reajustes na programação do VivaCidade

Pelo facto de hoje ser o primeiro de três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco, a organização do VivaCidade procedeu a alguns reajustes no que diz respeito à programação prevista para o ‘palco’ que havia sido montado nas imediações da Catedral.

Assim, a actividade 'Ruas que Falam' com SFIL: Vitor Brites - Cristina Perez e Sfil, programada para o princípio da noite (21 horas), irá decorrer no Jardim Municipal.

Para não ferir sensibilidades, procedeu-se também à troca de lugares nas iniciativas vespertinas (17 horas), com a leitura do conto ‘Contador de Histórias por Bolo do Caco’, inicialmente prevista para o Largo do Chafariz, a decorrer na ‘Placa Central’ junto ao ‘Golden’.

Em compensação, a actuação do Duo L.E.Q.U.E., que estava prevista decorrer neste local, por ser mais sonoro, far-se-á ouvir no Largo do Chafariz.