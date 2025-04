Artistas destacam importância de trazer a arte para as ruas

Cinco praças ou ruas da cidade do Funchal têm, hoje, amanhã e depois, uma dinâmica diferente, com o 'VivaCidade', uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal.

O DiÁRIO acompanhou, esta quarta-feira, as primeiras actuações do conjunto de três momentos, agendados para as 12, as 17 e as 21 horas, entre hoje e a próxima sexta-feira, dia 25 de Abril.

Música, pintura e teatro marcaram as primeiras perfomances na Praça do Carmo; na Praça Amarela; no Largo do Chafariz; na Placa Central, junto à Sé; e na Rua da Carreira. Mostramos-lhe, aqui, alguns desses momentos.

Os artistas, esses, foram unânimes em valorizar a iniciativa como forma de mostrarem o seu trabalho e de poderem mais facilmente contactar com o público, madeirense ou estrangeiro.

E quem foi passando não ficou indiferente, manifestando interesse nos trabalhos realizados, interagindo com os músico ou com os actores, sobretudo quando estamos num dia em que o Funchal recebe centenas de turistas de três navios de cruzeiro.