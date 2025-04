Papa Francisco "fez muito mais do que muitos Papas", disse Cristina Pedra

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, lamentou a morte do Papa Francisco, recordando que "fez muito mais do que muitos Papas".

Em pouco tempo, o Papa Francisco fez muito mais do que muitos papas que o antecederam". Cristina Pedra

À margem da apresentação do ‘VivaCidade’, que decorreu, hoje, no salão nobre da CMF, referiu que o sumo pontífice "era muito avançado para os dias de hoje", não a tendo deixado "indiferente".