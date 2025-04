Sete desaparecidos

Seis homens e uma criança vistos pela última vez na Madeira permanecem com paradeiro desconhecido. Na lista da PJ há três turistas. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 22 de Abril.

Calou-se a "corajosa voz” é, seu turno, o tema que maior destaque gráfico merece na primeira página de hoje. Diocese do Funchal cria espaço de homenagem com o solidéu oferecido pelo Papa Francisco. Igreja madeirense destaca as causas nobres em 12 anos de pontífice. Primeiro-ministro propõe três dias de luto nacional. Líderes políticos e religiosos de todo o mundo reconhecem papel de defesa da dignidade humana. Cardeal madeirense é um dos 135 candidatos ao mais alto posto do Vaticano.

Também para ler esta terça-feira: “O que recomendo é que se leve Camões às escolas”. “Encontrei na Madeira um fervor camoniano que me encheu a alma”, diz em entrevista ao DIÁRIO o professor José Augusto Bernardes.

Nas Emoções, há Três dias de ‘VivaCidade’. Programa prevê “surpresas em todos os cantos” do Funchal já a partir de amanhã. ‘AG Wild’ está também confirmado no Summer Opening.

No Desporto, ‘Luz verde’ para vender 60% da SAD do Nacional. Grupo asiático ACA Football Partners pagará 13 milhões de euros.

