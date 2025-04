'VivaCidade' reforça animação no centro do Funchal

Já decorrem as actividades alusivas ao segundo dia desta 3ª edição do 'VivaCidade', a terminar no dia de amanhã, sexta-feira, 25 de Abril.

Nas imediações da Catedral a artista plástica, BSP, uma italiana a residir na Madeira há 3 anos, atrai as atenções de locais, mas sobretudo, visitantes.

A artista que se intitula "cinestética", expressa a arte plástica em função dos sons da música que a própria canta e que são a fonte de inspiração para as pinturas que executa.

Esta edição com actividades repartidas por cinco pontos da cidade - Sé, Rua da Carreira, Praça Amarela, Largo do Chafariz e Praça do Carmo - em três horários (12h, 17h e 21h) volta a dinamizar a cidade do Funchal com diversas actividades culturais.