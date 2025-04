Venda de casas quadruplica num ano. O aumento foi de 135% no Funchal, onde se realizou mais de metade das escrituras. Madeira é a segunda região do País com a habitação mais cara. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 24 de Abril.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia Vivacidade surpreendente Música, artes e ilusionismo dinamizam cinco espaços da baixa do Funchal, em três períodos diários. ‘Ruas que Falam’ é novidade da edição deste ano.

Outros destaques:

Ampliação do porto do Funchal afastada Investimento não está contemplado neste início do mandato de Paula Cabaço que se mantém no comando da APRAM. Élia Ribeiro é a nova presidente das Sociedades de Desenvolvimento. Nuno Maciel reconduz equipa na ‘Agricultura e Pescas’

PS quer deputados a meter "os pés na terra" Proposta de visitas temáticas visa evitar "debates estéreis" na Assembleia. Luto pelo Papa obriga a suavizar discursos nas comemorações do 25 de Abril.

E, por fim, Funerais adiados por falha de sistema.

