"Avaria técnica" afecta prescrição electrónica, reembolsos e outros serviços saúde

"O acesso à Rede de Informação da Saúde (RIS) encontra-se, neste momento, indisponível devido a uma avaria técnica", informou há instantes o Instituto de Administração da Saúde (IASaúde).

A RIS é uma rede privada multimédia do Ministério da Saúde que interliga três entidades-chave do sector da saúde, nomeadamente: o IASAÚDE, IP-RAM, o Serviço de Saúde da RAM, EPERAM (SESARAM, EPERAM) e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS, E.P.E.). "É através desta rede que os sistemas de informação do Serviço Regional de Saúde consultam informação no Registo Nacional de Utente (RNU)", explica a entidade em comunicado.

Desta forma, "a falha está a afectar o normal funcionamento de diversos sistemas de informação nacionais e regionais, comprometendo o acesso aos programas promovidos pelo IASAÚDE, IP-RAM, como o Kit Bebé, o +Visão Seniores, o +Visão Crianças e Jovens, o +Sorriso, a inscrição na App IASAÚDE e os processos de reembolso, bem como os sistemas de informação promovidos pelo Ministério da Saúde, como são disso exemplo a Prescrição Electrónica Médica (PEM), os Sistemas de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) e o Registo Nacional do Testamento Vital (RENTEV), entre outros".

Na mesma notam, o IASaúde indica que está "em articulação com o SPMS, E.P.E. para que o normal funcionamento da rede seja reposto com a maior brevidade possível".