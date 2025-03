Vídeo ilustra travessia do 'Lobo Marinho' perante vento e agitação marítima fortes

Um vídeo, partilhado na página de Youtube 'Madeira Runway Spotting', ilustra a impressionante travessia do navio 'Lobo Marinho', entre a Madeira e o Porto Santo, neste sábado, 29 de Março.

A viagem entre ilhas foi marcada pela forte ondulação e vento de Nordeste, que está a causar diversos estragos em vários pontos da ilha.

Agitação marítima provoca danos na orla costeira de Santa Cruz e autarquia alerta para maré cheia A agitação marítima que se verifica desde a madrugada deste sábado na Madeira arrastou pedras para as promenades de Santa Cruz e dos Reis Magos, levando a autarquia a interditar à circulação pública alguns segmentos destes percursos.

Bombeiros saíram esta manhã para 32 ocorrências devido ao vento Mobilização de meios para 14 quedas de árvore, 13 desabamento de estruturas edificadas e 5 danos nas redes de fornecimento

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todas as regiões da Madeira, incluindo a ilha do Porto Santo, sob aviso amarelo para a situação de vento forte até às 18 horas de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.