Homem agredido na Rua do Frigorífico

Um homem com 59 anos de idade foi agredido ontem ao início da noite, tendo a assistência sido prestada pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A agressão terá ocorrido na Rua do Frigorífico, no centro do Funchal, pelas 19h35.

Agredido a soco e pontapés, o homem terá sofrido escoriações e outros ferimentos, tendo sido transportado ao Hospital.