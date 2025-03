Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se, pelas 12h10 de hoje, até ao Anadia Shopping, na Rua do Ribeirinho de Baixo, no Funchal, para socorrer um homem que sofreu uma queda nas escadas do parque de estacionamento.

A vítima, de 80 anos, foi transportada para o hospital com uma ferida na face.