Erupção do vulcão Poás na Costa Rica provoca coluna de gases de 1.000 metros

O vulcão Poas, na Costa Rica, registou no sábado uma "erupção explosiva" que gerou uma coluna de gases um quilómetro acima do nível da cratera, informou o Observatório Vulcanológico e Sismológico da Costa Rica (Ovsicori) num relatório.

O Ovsicori explicou no relatório que às 20:54 locais (03:54 TMG de hoje) foi registada a erupção no vulcão, com uma coluna de gases e aerossóis que se elevou mil metros acima da altura da cratera, dispersando-se para oeste.

"Nas últimas semanas temos assistido a uma lenta escalada da atividade com tendência para subir, embora não seja claro o que vai acontecer no futuro próximo, mas, em caso de cinzas ou mais erupções, devemos lembrar-nos de seguir as recomendações oficiais", refere o documento.

As autoridades costa-riquenhas mantêm fechado aos turistas desde 10 de março o Parque Nacional do Vulcão Poás, devido ao aumento da atividade vulcânica, com erupções freáticas e tremores (sinais sísmicos) nas últimas semanas.

A Comissão Nacional de Emergência pediu à população para estar atenta aos meios de comunicação oficiais quanto a alterações no comportamento do vulcão e para fechar lojas e portas nas cidades vizinhas.

Pediu também que as pessoas cubram as vias respiratórias com máscaras ou panos húmidos, bem como se dirijam a um centro médico em caso de irritação nos olhos, nariz ou garganta.

O vulcão Poás é um dos quatro vulcões ativos da Costa Rica e os protocolos de segurança estabelecem que, de acordo com a atividade, o parque nacional deve ser fechado aos turistas.

Entre 2017 e 2018, o Parque Nacional do Vulcão Poás esteve encerrado durante 16 meses devido à emissão constante de gases e cinzas, o que afetou a economia das comunidades próximas, que dependem do turismo.

Nos anos seguintes, houve encerramentos que se estenderam por alguns dias.

O vulcão Poás, cuja cratera está localizada a uma altitude de 2.708 metros, é um dos vulcões mais ativos do país centro-americano, com emissão constante de gases, o que atrai milhares de turistas todos os anos.