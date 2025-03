Vento danifica paragem de autocarro em Santo António

O vento forte de Nordeste que hoje se faz sentir, com particular intensidade na zona do Funchal, já provocou estragos. Desta feita, numa paragem de autocarro em Santo António, como é possível observar pela imagem captada pelo fotojornalista do DIÁRIO no local.

De resto, refira-se que a Madeira encontra-se, até às 18 horas deste sábado, 29 de Março, sob aviso amarelo para o vento forte.

No período da manhã, a rajada mais forte atingiu os 110 km/h nas serras do Funchal.

Ainda a propósito, o Serviço Regional de Protecção Civil deixou, ontem, nas suas redes sociais, um conjunto de recomendações com medidas preventivas a adoptar face ao período de vento forte.