Será que esta chave do Totoloto desbloqueia o jackpot?

Os números do Totoloto deste sábado são tudo menos fáceis, pelo que não é de estranhar que aos 2 milhões de euros do jackpot que já vêm do anterior sorteio de quarta-feira passada, se acumule mais uns tantos milhares de euros para o sorteio de quarta-feira, 2 de Abril.

Assim, o sorteio n.º 026/2025 de hoje, 29 de Março de 2025, extraiu os números 1, 11, 12, 21 e 38 e o número da sorte 13.

Recorde-se que caso seja o vencedor, "os prémios atribuídos de valor superior a 5.000 euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor", informa sempre a Santa Casa de Lisboa, pelo que se forem 2 milhões, fica com 1,6 milhões de euros, ainda assim um bom dinheiro para arrumar a vida.