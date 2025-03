Aeroportos da Madeira vão ter ligação directa a Nova Iorque a partir de Junho

Os aeroportos da Madeira vão ter uma ligação direta à cidade norte-americana de Nova Iorque, a partir de 08 de junho, anunciou hoje a ANA-Aeroportos de Portugal, destacando o aumento do número de passageiros na região.

Em comunicado, a empresa gestora dos aeroportos em Portugal dá conta que a ligação aérea entre a Madeira e Nova Iorque será assegurada pela companhia United Airlines, que iniciará também desta forma a sua operação nesta infraestrutura aeroportuária.

"Com a inauguração no dia 08 de junho da nova rota Nova Iorque (Newark) -- Madeira, a United Airlines passa a ser a única companhia americana a operar nos cinco aeroportos ANA, agora com as novas rotas para Faro e Madeira, que iniciam no Verão de 2025", refere a nota.

Além da ligação direta a Nova Iorque, a Madeira terá também como destinos diretos Nantes (França), Londres (Reino Unido), Edimburgo (Escócia), Shannon (República da Irlanda), Milão (Itália), Bruxelas (Bélgica), Nuremberga (Alemanha) e Bournemouth (Reino Unido), indicou a ANA.

Na nota, a ANA sublinha ainda o facto de, no ano de 2024, os aeroportos do Funchal e do Porto Santo terem registado mais de cinco milhões de passageiros e de terem registado um crescimento de 8% na atual temporada de inverno.

É igualmente referido um investimento superior a 50 milhões de euros que está a ser feito no Aeroporto de Porto Santo, com a construção de um novo terminal que permitirá duplicar a capacidade operacional.