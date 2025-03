Jovem madeirense apela a doações para cirurgia devido à endometriose

Mariana Luís, uma madeirense de 28 anos, afiança que está quase a alcançar os 16 mil euros, quase na meta dos 19.500 euros necessários para se deslocar a Itália e realizar uma cirurgia devido à endometriose. No entanto, o fluxo de doações estagnou e a jovem apela a mais benfeitores, por forma a realizar a cirurgia em Maio.

Nas redes sociais, a jovem apela a que as pessoas a ajudem a concretizar esse objectivo. “Nos últimos 10 anos, tenho lutado contra a endometriose e adenomiose. Estas doenças afetaram a minha qualidade de vida e, atualmente, não sou 100% independente”, explica numa página do GoFundMe, onde procede à recolha de fundos.

“Já tentei todos os tratamentos possíveis - inclusive já entrei em menopausa química. O meu corpo rejeita qualquer tipo de tratamento hormonal. Já nada faz efeito”, indica, argumentando assim a necessidade de procurar tratamento fora do país.

No fundo, trata-se de uma intervenção que conta com médicos das mais variadas especialidades, tendo em conta que a doença já se terá espalhado.

“Os 19.500 mil euros cobrem a cirurgia, o transporte do aeroporto para o hospital, dois dias de internamento no hospital (onde a comida está incluída) e dois dias de alojamento. Ainda é necessário pagar as viagens, os restantes dias de alojamento (estima-se que ficarei cerca de duas a três semanas em Itália - irá depender muito da minha recuperação), a alimentação, a medicação, etc”, indica.