Valor da avaliação bancária já vai nos 2.080 euros/m2

O valor mediano de avaliação bancária de habitação na RAM, em Fevereiro de 2025, voltou a bater novo máximo, desta feita situando-se nos 2.080 euros/m2, "registando um acréscimo de 4,0% em relação ao mês precedente (ou seja, mais 80 euros)", sendo que "em relação ao mesmo mês do ano anterior, observou-se uma subida de 16,4% (+293 euros)", de acordo com os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados pela DREM.

Depois de dois meses fixados em 2.000 euros, que resultaram de quebra de 40 euros/m2 face ao anterior máximo em Novembro do ano passado, este novo impulso é forçado, curiosamente pelas moradias, embora os apartamentos tenham o valor mais alto por metro quadrado.

"Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária na RAM foi de 2.164 euros/m2, traduzindo uma variação de +1,9% comparativamente a Janeiro de 2025 e de +16,2% face ao mês homólogo", sendo que o máximo histórico está fixado em Novembro de 2024 (2.221 euros/m2)", enquanto nas moradias, "este indicador situou-se nos 1.908 euros/m2, valor superior em 5,0% ao observado no mês anterior e +17,6% acima do registado no mesmo mês do ano passado", atingindo novo máximo.

"A nível municipal, é de referir que o valor mediano de avaliação bancária no Funchal, em Fevereiro de 2025, se fixou nos 2.278 euros/m2, mesmo valor do mês precedente, e +9,7% em comparação com Fevereiro de 2024, com a capital madeirense a demonstrar alguma contenção nas subidas que vinha tendo (o máximo foi estabelecido em Novembro, 2.415 euros/m2).

Para além do Funchal, em Fevereiro também "ultrapassaram o número mínimo de observações registadas (33) os municípios de Câmara de Lobos e de Santa Cruz, cujos valores de avaliação bancária atingiram os 1.945 euros/m2 e os 1.987 euros/m2, respetivamente. Câmara de Lobos observou um acréscimo de 6,6% face ao mês anterior e de 21,3% em relação ao mês homólogo, enquanto Santa Cruz registou uma variação mensal de +5,3% e homóloga de +20,3%", diz a Direcção Regional de Estatística da Madeira.

Refira-se que "o valor mediano de avaliação bancária no País fixou-se nos 1.810 euros/m2, mais 36 euros que no mês anterior (+2,0%). A variação homóloga foi de +16,0% (+250 euros)", afirmando a DREM que "no contexto das 9 regiões NUTS II do país, os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (2.675 euros/m2) e no Algarve (2.367 euros/m2), surgindo, na posição seguinte, a RAM (2.080 euros/m2). Face ao período homólogo, a Península de Setúbal (+17,1%) registou a maior variação positiva, enquanto no Alentejo (+5,7%) verificou-se a menor. Comparativamente ao mês anterior, a RAM (com +4,0%) liderou as subidas, surgindo, no polo oposto, o Centro (+0,8%)", especifica.

Foto DREM

Quanto ao número de avaliações bancárias, aumentaram face ao mês homólogo, mas caíram comparativamente ao mês anterior, tendo sido "consideradas 752 avaliações, +32,4% que no mesmo período do ano anterior". E acrescenta: "Destas, 449 foram de apartamentos e 303 de moradias. Em comparação com o mês anterior, realizaram-se menos 59 avaliações, o que corresponde a um decréscimo de 7,3%. A nível nacional, a variação homóloga do número de avaliações bancárias foi de +23,9%, enquanto a variação em cadeia se fixou em -0,5%."