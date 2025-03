Vitória de Guimarães empata dérbi com Moreirense e atrasa-se para o Santa Clara

Moreirense e Vitória de Guimarães empataram hoje 2-2, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol, que penaliza os vimaranenses na luta pelo quinto lugar.

A equipa de Moreira de Cónegos, que somou o quarto jogo consecutivo sem perder, adiantou-se aos 31 minutos, por Schettine, e acabou por se salvar da derrota aos 77, quanto Benny igualou a 2-2, tendo, pelo meio, Telmo Arcanjo 'bisado' para o Vitória, que viu interrompida uma serie de três triunfos seguidos e alargou para oito os jogos sem perder.

Com este empate, o Vitória de Guimarães mantém o sexto posto, mas agora já a quatro do quinto, o Santa Clara, enquanto o Moreirense segue tranquilamente no 10.º lugar, com 32.