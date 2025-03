Barcelona vence dérbi com Girona e recupera liderança isolada

O FC Barcelona venceu hoje 4-1 o Girona, na 29.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e repôs em três pontos a vantagem na liderança para o vice Real Madrid, que no sábado derrotou o Leganés (3-2).

Dois golos do polaco Robert Lewandowski, aos 61 e 77 minutos, desataram o empate que se verificava até então, após o 'Barça' ter chegado à vantagem com um autogolo do checo Ladislav Krejci, aos 43, e o Girona ter feito o 1-1 pelo neerlandês Arnaut Danjuma, aos 53. Ferran Torres, saído do banco aos 67 minutos, fez o 4-1, aos 86 minutos.

Lewandowski elevou para 25 o número de golos que o sustentam na liderança da tabela dos melhores marcadores, aumentando para três a vantagem para o francês Kilian Mbappé, do Real Madrid, que o persegue com 22.

O FC Barcelona aumentou para nove a série de vitórias na LaLiga, que lidera com 66 pontos, mais três do que o Real Madrid, segundo, enquanto o Girona, sem vencer há sete jornadas consecutivas (três empates e quatro derrotas), segue no 13.º lugar, com 34 pontos.

O Villarreal regressou aos triunfos, ao vencer 2-1 em casa do Getafe, passando a somar 47 pontos, segurando o quinto lugar, enquanto o Getafe segue tranquilo na 12.ª posição, com 36.