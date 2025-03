Nacional "com ambição" de repetir vitória frente ao Santa Clara

O treinador Tiago Margarido disse hoje que o Nacional quer repetir a vitória da primeira volta frente ao Santa Clara, em antevisão ao duelo de domingo, da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Obviamente que vamos com ambição de repetir o resultado da primeira volta [2-0]. Sabemos que será um jogo completamente diferente, mas também estamos preparados", revelou o técnico dos 'alvinegros', na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.

Tiago Margarido lembrou que, ao dia de hoje, as equipas "atravessam momentos diferentes", sendo que ambos os conjuntos passaram por muitas mudanças nos últimos meses, sobretudo ao nível das características dos jogadores e nos esquemas táticos utilizados.

"O Nacional mudou a sua frente de ataque no mercado de inverno. Saíram seis jogadores e entraram quatro. Tivemos alguns ajustes que nos tornaram mais fortes e que nos podem conferir maior poder de fogo no ataque. Quanto ao Santa Clara, também mudou de jogadores", explicou o 'timoneiro' dos insulares.

O técnico, de 36 anos, analisou a forma de jogar dos açorianos, que lutam por um lugar nas competições europeias, apontando à versatilidade dos comandados por Vasco Matos.

"Na segunda volta, têm utilizado mais vezes o 3x5x2. Na primeira volta, estavam mais baseados no 3x4x3. Contudo, em ambas as estruturas foram bastante competentes", notou.

Após falhar os últimos quatro jogos, devido a um problema muscular, o lateral esquerdo José Gomes ainda não recuperou totalmente e continua "em situação de balanço", segundo Margarido.

"Está de fora há algumas semanas. Tem tido sempre uma outra recaída que não lhe permite estar a 100%, portanto, está em dúvida para este jogo também", adiantou o treinador dos nacionalistas.

Com lesões de longa duração, o defesa Ivanildo Fernandes e o médio Miguel Baeza são baixas confirmadas para a viagem aos Açores.

O Nacional, 11.º classificado, com 29 pontos, em igualdade com o Rio Ave (12.º) e o Arouca (13.º), visita no domingo o Santa Clara, que é quinto, com 43, a partir das 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.