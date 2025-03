O PSD vence no concelho de São Vicente, reforçando a votação conseguida em 2024.

Com as três freguesias apuradas, os social-democratas conseguiram 51,63% da votação, seguido do JPP com 17,32%. O PS é assim ultrapassado, conseguido apenas 13,93% do total dos votos. Os socialistas caíram quase sete pontos percentuais face ao escrutínio do ano passo.

O partido vencedor, o PSD, subiu quase quatro. O JPP quase sete.