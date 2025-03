Vitória do PSD com maioria em vista

A projecção da Universidade Católica, divulgada às 19 horas na RTP 3, aponta para a vitória ao PSD, com uma votação entre os 41 e 46% podendo eleger, neste cenário, entre 21 e 24 deputados. São necessários 24 para garantir a maioria absoluta no parlamento, que tem um total de 47 assentos.

Já o JPP é a segunda força política mais votada (18 e 22%), podendo ter 9 deputados, na pior das hipóteses, e 12 no melhor dos cenários para o Juntos Pelo Povo.

No terceiro lugar surge o PS com um resultado entre os 14 e 18%, o que permite a eleição entre 7 e 10 deputados para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Em seguida, aparece o Chega com uma taxa entre os 4 e os 7%, podendo assim eleger entre 2 e 4 deputados.

O CDS-PP, que anteriormente apresentou-se coligado com o PSD, poderá ter uma taxa entre os 1 e 4%, com a possibilidade de eleger dois ou nenhum deputados.

IL, PAN, CDU e BE são as restantes forças políticas, das 14 que foram a sufrágio, que surgem com a possibilidade conseguir eleger um deputado para o parlamento madeirense.

Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 23 de Março de 2025.

O universo alvo é composto pelos votantes na eleição para a Assembleia Legislativa da região Autónoma da Madeira. Foram seleccionadas quinze freguesias da Região. de modo a garantir que as médias dos resultados eleitorais das últimas eleições nesse conjunto de freguesias (ponderada pelo peso eleitoral de cada freguesia) estivessem a menos de 1 ponto percentual dos resultados das cinco candidaturas mais votados em cada eleição.

Os inquiridos foram seleccionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 12.831 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 70%.

Projecção prevê abstenção entre 41% e 47%

A abstenção nas eleições Regionais 2025 situa-se entre os 41% e 47%, de acordo com projecção divulgada pela RTP.

Segundo a sondagem divulgada às 18h30, e desenvolvida pela Universidade Católica, a taxa de abstenção fica em linha do que o anterior sufrágio.

No último acto eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, realizadas em 26 de Maio de 2024, em que votaram 135.909 votantes dos 254.522 inscritos, a taxa de abstenção foi de 46,6%.

Mais de 255 mil eleitores chamados hoje a votar

Mais de 255 mil eleitores foram hoje chamados a votar nas legislativas regionais antecipadas da Madeira para escolher a nova composição do parlamento do arquipélago, com 14 candidaturas na corrida.

As secções de voto distribuídas pelas 54 freguesias dos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira estiveram abertas entre as 8 e as 19 horas.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o número de inscritos "habilitados para votar" na eleição de hoje é de 255.380, dos quais 249.840 na ilha da Madeira e 5.540 na ilha do Porto Santo.

DIÁRIO conta-lhe tudo da noite eleitoral

