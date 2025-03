Albuquerque só mantém dois do actual governo

O XVI Governo Regional da Madeira já está fechado e Miguel Albuquerque só mantém dois secretários do actual Executivo.

Jorge Carvalho e Eduardo Jesus continuam, mas todos os outros governantes estão de saída. Carvalho mantém-se na Secretaraia Regional da Educação, Ciência e Tecnologia e surge como ‘número dois’ do Governo.

Eduardo Jesus vai acrescentar o Ambiente ao Turismo e à Cultura.

Surpresa é a não inclusão de Jaime Filipe Ramos na equipa de governo, depois de ter sido dado como praticamente certo, até pelo líder do PSD. O líder parlamentar deverá manter-se nessas funções e pelo que foi possível saber, terá sido o próprio a declinar o convite.

Jaime Filipe Ramos chegou a ser apontado à vice-presidência do GR, acumulando com as Finanças. O facto de não haver vice-presidência pode ter isso uma das razões para o recuo.

Caras novas são várias, a começar pelo líder do CDS, José Manuel Rodrigues, que já tinha sido confirmado com a pasta da Economia.

Surpresa na Saúde e Protecção Civil, com Micaela Freitas a suceder a Pedro Ramos. A presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira chegou a ser apontada à Inclusão, mas vai ficar com uma das secretarias mais problemáticas.

Quem vai para a Inclusão, Trabalho e Juventude é Paula Margarido. A deputada à Assembleia da República sucede a Ana Sousa e abre uma ‘vaga’ na lista do PSD-Madeira às eleições legislativas de 18 de Maio.

Advogada de profissão, Paula Margarido esteve sempre ligada às causas sociais.

Para as Finanças, Miguel Albuquerque foi buscar Duarte Freitas, presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial. Um nome que nunca foi apontado nos últimos dias. A saída de Rogério Gouveia era já um dado adquirido.

Confirmado na Agricultura e Pescas está Nuno Maciel. O deputado vai para o governo, depois de ter sido apontado à Câmara da Calheta, onde já foi vice-presidente.

Finalmente, nos Equipamentos e Infraestruturas confirma-se a saída de Pedro Fino e para o seu lugar entra Pedro Rodrigues, actual director regional de Equipamento Social e Conservação.

XVI Governo Regional

Miguel Albuquerque – Presidente

Jorge Carvalho – Educação Ciência e Tecnologia

Eduardo Jesus – Turismo, Ambiente e Cultura

José Manuel Rodrigues – Economia

Micaela Freitas – Saúde e Protecção Civil

Duarte Freitas – Finanças

Nuno Maciel – Agricultura e Pescas

Paula Margarido – Inclusão, Trabalho e Juventude

Pedro Rodrigues – Equipamentos e Infraestruturas