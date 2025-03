Miguel Fonseca arbitra o Santa Clara - Nacional

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou o árbitro Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto, para o jogo de domingo entre o Santa Clara e o Nacional, encontro da 27.ª jornada da I Liga e que tem início marcado para as 15h30 no Estádio de São Miguel, Açores.

Na presente temporada, Miguel Fonseca já arbitrou o Nacional 1- Moreirense 0; e o Nacional 2- Estoril 2.

Na II Liga, o jogo Penafiel – Marítimo, sábado às 14 horas, foi nomeado Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.