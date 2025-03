Madeirense Bruno Pereira assina pelo Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos

O treinador madeirense Bruno Pereira, de 43 anos, que em 2024 conduziu o Al Orooba ao título de campeão do segundo escalão dos Emirados Árabes Unidos, é o novo treinador Dibba, actual terceiro classificado da II Divisão dos Emirados Árabes Unidos , com 34 pontos em 18 jogos.

Bruno Pereira vai, assim, manter-se nos Emirados com o claro objectivo de devolver o Dibba Al Fujairah à I Liga. Tem pela frente nove jogos para o conseguir e, para já, cerca de duas semanas para preparar a estreia, agendada para 6 de Abril, no terreno do Emirates Club.

O treinador madeirense conta ainda passagens pela Arábia Saudita, Tailândia (Ratchaburi e Ayutthaya) e, sobretudo, em Omã, onde treinou, também, o Al-Nahda e o Al-Nasr. Em Portugal, Bruno Pereira dirigiu União da Madeira B, Estrela da Calheta, Camacha, SC Braga B, Trofense e Merelinense.