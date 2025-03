Bruno Melim destaca "experiência" e "renovação" no novo Governo Regional

O líder da JSD-Madeira, Bruno Melim, reagiu à apresentação do XVII Governo Regional, feita por Miguel Albuquerque, sublinhando a confiança da estrutura jovem social-democrata na nova equipa que irá liderar os destinos da Região. Em declarações ao DIÁRIO, Bruno Melim destacou que o novo governo é composto por “futuros governantes altamente conhecidos dos madeirenses, com experiência nas funções públicas e na administração pública”, apesar de a maioria dos novos secretários regionais ainda não ter integrado anteriormente um governo, ainda assim o líder da juventude social-democrata lembra que muitos deles “já lideraram institutos públicos em diferentes áreas, foram antigos ou actuais parlamentares”, o que, na sua perspectiva, garante uma base sólida de conhecimento e de experiência política.

“Estamos perante um governo que não tem caras desconhecidas dos madeirenses, um governo que representa também uma clara renovação — não apenas nas políticas, mas também nos seus quadros. Essa renovação é visível, desde logo, no sector etário, com a entrada de elementos mais jovens que trazem uma nova energia e perspectiva para os desafios da governação regional”, afirmou.

Bruno Melim realçou ainda a importância de contar com governantes com percurso profissional fora da política, “pessoas de mérito reconhecido, com provas dadas nas suas áreas de actuação, o que enriquece a capacidade executiva do Governo Regional”.

O dirigente da JSD-M manifestou satisfação com a abertura de um novo ciclo de quatro anos e meio, “marcado pela estabilidade e pela ambição de resolver muitos dos desafios diários da Madeira”. Destacou também o reforço do papel da juventude social-democrata neste novo ciclo político.

Esta renovação governativa deve, no seu entender, repercutir-se em todos os níveis de governação pelo que considera fundamental continuar a formar quadros, politicamente e com experiência concreta, “como só o PSD sabe fazer: com seriedade, competência e foco nos resultados. Só assim poderemos continuar a afirmar a Madeira com os mais bem preparados à frente dos seus destinos”, concluiu Bruno Melim.

Por fim e respondendo à questão se teria ficado surpreendido com os nomes que constituem o novo executivo, a resposta foi peremptória: "Não".