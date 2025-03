'Guia de Práticas Sustentáveis em Piscicultura Marinha' brevemente nas livrarias

O MARE-Madeira/ARDITI/UMa anuncia o lançamento do 'Guia de Práticas Sustentáveis em Piscicultura Marinha', uma obra inovadora que visa "apoiar a aquicultura marinha, promovendo práticas sustentáveis e responsáveis".

Com autoria de Pedro Sousa, Natacha Nogueira, Nuno Guerreiro e Carlos A.P. Andrade, investigadores com vasta experiência na área e colaboração com o sector privado, e com a chancela da Imprensa Académica, este guia surge como uma "ferramenta essencial para profissionais do sector e interessados na aquicultura marinha".

O livro parte da premissa de que, "nas últimas décadas, a aquicultura tem desempenhado um papel crucial no aumento da produção de alimentos aquáticos, superando o crescimento da pesca de captura". Nesta linha é observado, que "os produtos da aquicultura apresentam melhores indicadores de sustentabilidade em comparação com a proteína animal terrestre. No entanto, o sucesso contínuo do sector depende da adopção de códigos de conduta que orientem as boas práticas, respeitando valores éticos, ambientais e sociais".

Este 'Guia de Práticas Sustentáveis em Piscicultura Marinha' tem, pois, como objectivo principal "estabelecer uma linha de orientação para os produtores, incentivando a autorregulação e a responsabilização do setor perante a sociedade". Através de uma linguagem clara e acessível, o guia aborda as considerações essenciais sobre o peixe produzido, o ambiente e o consumidor.

"Esta obra pretende ser uma ferramenta indispensável para a formação contínua e treino do sector, servindo como um guia de consulta fácil para projectistas, planeadores, técnicos de pesca, aquicultura e ambiente, tanto do sector público quanto privado. Além disso, é uma fonte de informação valiosa para todos aqueles que procuram conhecimento conciso e preciso sobre a produção e a conduta ética na piscicultura", evidencia a nota remetida às redacções.

A edição, que estará "​​​​brevemente" nas livrarias, é patrocinada por F. Ribeiro Lda. e por SORGAL – Sociedade de Óleos e Rações, S.A.