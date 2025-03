Bruno Melim e “a vitória inequívoca do PSD”

As diversas projecções já conhecidas para as eleições Regionais de 2025 dão uma vitória esclarecedora ao PSD, muito perto da maioria absoluta. Bruno Melim, líder da JSD e candidato a deputado do PSD-M, e um dos comentadores convidados da grande emissão do DIÁRIO, fez questão de destacar a mais que provável vitória do seu partido. “Perante o que dizem as projecções, é uma vitória inequívoca do PSD. É uma grande vitória da autonomia e uma vitória do actual líder do partido”, salienta Bruno Melim.