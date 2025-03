'Parlamento dos Jovens' do Secundário debateu influência das novas tecnologias no bem-estar mental

A influência das novas tecnologias no bem-estar mental esteve em debate, hoje, no Parlamento dos Jovens’ para o Ensino Secundário, que contou com a participação de 62 alunos, oriundos de 12 estabelecimentos de ensino. Na ocasião esteve também presente a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

Ana Sousa agradeceu a parceria do Parlamento regional com a Direção Regional de Juventude e a Secretaria Regional de Inclusão Trabalho e Juventude, evocando também o papel dos professores como “construtores das sociedades do futuro”.

“Que este Parlamento Jovem possa ser mais um instrumento de tecelagem para o vosso futuro, pois o vosso futuro será, com certeza, o futuro da Madeira e do Porto Santo e em cada um de vós cresce a identidade e bravura deste território insular”, sublinhou a governante.

Por seu lado, o presidente do Parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues destacou a importância de estarmos cientes de que “nem mesmo a tecnologia mais sofisticada suplanta as aprendizagens e as competências humanas que precisamos de desenvolver para que a tecnologia resulte, permitindo-nos uma maior eficácia e eficiência em sectores como a Educação, a Saúde, a Cultura, a Economia e a Política, sem se tornar uma ameaça a uma sociedade humanizada.”

José Manuel Rodrigues deixou um lembrete aos mais jovens afirmando que “é preciso não nos esquecermos de que uma sociedade só avança verdadeiramente a partir do Humanismo e que o pensamento e as emoções serão sempre o pilar fundamental da reinterpretação do mundo quando tudo o resto falhar.”

"Um mundo mais global deve ser, necessariamente, um mundo mais interligado, e não há dúvida de que as novas tecnologias, quando bem utilizadas, encurtam distâncias, abreviam tempos e desempenham um papel crucial na partilha de ideias, de saberes e de experiências e no redimensionamento do diálogo entre indivíduos, nações e culturas", disse.

Os objectivos deste programa passam por educar para a cidadania, estimular o gosto pela participação cívica e política, dar a conhecer a Assembleia, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate e o processo de decisão do Parlamento, promover a discussão democrática e o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões.

Nas 12 escolas regionais que integram o Programa Parlamento dos Jovens - Ensino Secundário, esta iniciativa envolveu a participação de 3.300 estudantes.