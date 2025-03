"Barroco a Norte" chega à Igreja Matriz de São Vicente

O segundo concerto de ciclo 'Barroco a Norte', que terá lugar amanhã, a partir das 19 horas, na Igreja Matriz de São Vicente junta a Funchal Baroque Ensemble e Gregório Rojas. A iniciativa da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, tem produção a cargo da Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM).

Com o objectivo de levar "concertos de entrada livre a diversos locais, garantindo um acesso democrático e de livre fruição à música erudita para população e todos quantos visitam a Região", o evento teve a primeira iniciativa, de "sucesso" na Igreja do Seixal, e além de São Vicente o 'Barroco a Norte' 2025 inclui ainda outros dois eventos, sempre aos sábados, a 5 de Abril na Igreja do Porto da Cruz, e a 12 de Abril na Igreja Matriz de São Jorge.

No concerto deste sábado, "os intervenientes convidarão todo o público a uma viagem musical pelo período barroco, explorando diferentes dimensões da espiritualidade, da contemplação e da celebração da natureza. Três obras distintas, mas interligadas por um fio comum de evocação simbólica e expressividade, revelam a riqueza tímbrica e a criatividade deste período: Concerto Pastorale de J. Ch. Pez, Concerto em Lá menor, TWV 52:a2 e Les Éléments, de Jean-Féry Rebel", explica uma nota da SRETC.

E acrescenta: "Recorde-se que 'Barroco a Norte' visa, não só dar a conhecer a música barroca, como também contribuir para o objetivo que tem pautado a atuação da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura: o da descentralização cultural. Recorde-se que a Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM), fundada em 1984 tem sido um pilar da cultura musical madeirense, promovendo a excelência artística e enriquecendo a oferta cultural da Região. A AOCM é responsável por diversos ciclos musicais que destacam o talento de artistas madeirenses e elevam o prestígio da música barroca. Através do Funchal Baroque Ensemble, a associação reforça o seu compromisso com a interpretação historicamente informada da música antiga."

Citando o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, este salienta a importância deste ciclo de concertos que se iniciou na passada semana na Igreja do Seixal. "A adesão do público a este primeiro concerto da edição de 2025 do 'Barroco a Norte' demonstra que a importância desta iniciativa desenvolvida pela Direção Regional da Cultura que se foca numa oferta descentralizada e de elevada qualidade", refere, em conclusão.

Para saber mais informações sobre o evento, pode consultar este endereço: https://cultura.madeira.gov.pt/.