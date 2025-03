José António Garcês apadrinha a XII edição do Torneio de Futebol Infantil São Vicente Cup

A XII edição do Torneio de Futebol Infantil São Vicente Cup terá como padrinho o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Garcês, revelou hoje a autarquia.

O convite partiu da direção do ACD São Vicente, "numa demonstração de reconhecimento e apreço", que pretendeu assim homenagear o autarca.

"Este convite sublinha o papel crucial de José António Garcês na génese do torneio, uma vez que ele integrou a direcção do clube que idealizou e lançou esta iniciativa desportiva que se consolidou, ao longo dos anos, como o maior evento de Futebol Infantil da Região", pode ainda ler-se na nota remetida à comunicação social.

O convite foi recebido "com grande satisfação e honra" pelo presidente da Câmara Municipal de São Vicente, que expressou o seu "entusiasmo" em apadrinhar o São Vicente Cup.

"O São Vicente Cup não é apenas um evento desportivo, mas também um momento de união, promovendo valores como o desportivismo, o espírito de equipa e a camaradagem entre os jovens atletas", destaca a autarquia.

Refira-se ainda que a apresentação oficial do torneio terá lugar amanhã, dia 26, às 11 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente. Este evento de apresentação servirá para dar a conhecer os detalhes da XII edição do torneio, incluindo as equipas participantes, o calendário dos jogos e as atividades paralelas que irão decorrer ao longo do evento.