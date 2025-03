42% dos eleitores já votaram no concelho de São Vicente

O concelho de São Vicente registou até ao início da tarde deste domingo uma taxa de participação de 42% nas eleições regionais.

Segundo fontes ligadas às mesas de voto locais, a afluência tem sido num ritmo constante desde a abertura das urnas, com particular destaque para os mais idosos e para eleitores que fizeram questão de votar logo pela manhã e com uma subida de eleitores durante a tarde.

"Temos visto muitas pessoas a virem votar em família, o que é sempre um bom sinal", afirmou um membro da mesa de voto da freguesia de São Vicente.

As mesas de voto permanecem abertas até às 19h00.