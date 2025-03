São Vicente Cup 2025 com 900 atletas distribuídos por 60 equipas

A apresentação da XII edição do Torneio de Futebol, São Vicente Cup 2025 teve lugar, esta manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente. A iniciativa realiza-se, de 16 a 19 de Abril, no Estádio dos Juncos, reunindo 900 atletas distribuídos por 60 equipas. Destas, 49 são madeirenses, cinco provenientes do Reino Unido, cinco do continente português e uma dos Açores.

A autarquia refere que "esta edição assume um significado especial, simbolizando a determinação, o trabalho árduo e a paixão da organização em dar continuidade a um torneio que, na sua última edição, foi abruptamente interrompido". Este ano, conforme refere, "a organização presta uma homenagem sentida ao padrinho do torneio, José António Garcês, reconhecendo o seu papel fundamental na génese e no desenvolvimento do evento".

"Queremos expressar a nossa profunda gratidão por termos um padrinho tão especial. É um orgulho para nós tê-lo ao nosso lado e concretizar o desejo de tê-lo como padrinho desta edição. Ao recordarmos a história deste torneio, é impossível não reconhecer a sua visão e ousadia em iniciar este projecto há 12 anos. Foi um pioneiro em São Vicente e em toda a Região. O seu feito é motivo de orgulho para todos nós, e inspirou este evento a alcançar o reconhecimento regional, nacional e internacional. Quem participa, deseja regressar, e quem ainda não teve a oportunidade, anseia por fazê-lo", declarou a organização.

A apresentação contou com a presença de figuras do desporto regional, incluindo Rui Coelho, presidente da Associação de Futebol da Madeira e Davide Gomes, director regional de Desporto. A vereadora, Rosa Castanho representou o presidente da autarquia, José António Garcês, que esteve presente na qualidade de padrinho do torneio.