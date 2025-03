'Motard Solidário' quer ajudar Igor Valter a adquirir uma prótese

Nos próximos dias 28 e 29 de Março, vai 'para a estrada' a segunda edição do 'Motard Solidário'.

O evento, organizado por Vitor Timóteo, em parceria com o Club Motards Madeira, pretende angariar fundos para ajudar Igor Valter, que perdeu uma perna, em resultado de um acidente de mota, em 2004.

"O objectivo é auxiliar na aquisição de uma prótese", explica a organização.

Assim, este fim-de-semana há todo um festival a decorrer, na junta de freguesia de São Martinho, entre as 14 e as 24 horas, que inclui, comes e bebes, actuações de grupos musicais e DJ. Parte da receita reverterá para o peditório.

De salientar que no seu primeiro ano, o 'Motard Solidário' conseguiu ajudar Manuel Ribeiro, que perdeu uma perna, após complicações numa cirurgia. O homem vivia "numa garagem e sem condições" e, com os fundos angariados no evento foi possível efectuar obras de melhoramento do espaço. A 20 de Março último, a organização do evento Motard Solidário 2024 recebeu, incçluisive, um donativo pro parte da Secretaria Regional de Saúde, que contribuiu para concretizar este objectivo.