Ministra da Cultura inaugura exposição Comunicar Hoje

A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, inicia hoje uma visita à Madeira. Durante a estadia na ilha, Dalila Rodrigues terá uma agenda bem preenchida. Esta tarde, a partir das 18 horas, estará na inauguração da exposição ‘Comunicar Hoje’, integrada na 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal, no Centro Cultural Quinta da Magnólia. Segue-se, às 19h30, um jantar no Palácio de São Lourenço com o representante da República da Madeira, Ireneu Barreto.

Mas outros eventos a ter em atenção para o dia de hoje, 26 de Março de 2025.

Apresentação oficial do Torneio São Vicente Cup

10 horas- Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente

José Manuel Rodrigues, recebe em audiência de apresentação de cumprimentos, o novo Comandante da Zona Marítima da Madeira, Capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles

11 horas- Assembleia Legislativa da Madeira

Sessão primeira do Parlamento Jovem Municipal de Machico:"Sustentabilidade Ambiental e Eventos em Território Municipal. Desafios e Oportunidades".

14.30 horas- Salão Nobre dos Paços do Concelho de Machico



Sindicato de Hotelaria - Grupo de dirigentes e delegados sindicais vão distribuir à porta de várias Unidades Hoteleiras, comunicados em várias linguas no sentido de alertar os clientes de que aquilo que pagam não é aquilo que os empresários pagam aos trabalhadores

15h30 - Rua da Alegria, Funchal

Inauguração das obras de reabilitação do Complexo Desportivo de São Roque

16h30- Caminho de São Roque

Abertura da Exposição "Comunicar Hoje" com a presença da Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues

18horas- Quinta Magnólia - Centro Cultural

Principais acontecimentos registados no dia 26 de Março, Dia do Livro Português e Dia Mundial do Cacau:

1827 - Morre, com 56 anos, o compositor alemão Ludwig van Beethoven, em Viena.

1887 - É assinado o Protocolo de Lisboa, que estabelece os termos do Tratado de Amizade e Comércio com a China, de 1 de Dezembro de 1887, sobre o direito de ocupação e governo de Macau, por Portugal.

1915 - Em pleno período da I Guerra, a feminista alemã Carla Zeiden organizou ousadamente, em Berna, um congresso internacional de mulheres contra a guerra que alastrava pelo continente europeu.

1938 - Iniciou-se sob inspiração nazi e alemã, a construção do Estádio Nacional, na margem direita do Rio Jamor, nos arredores de Lisboa, que se deve em grande parte a Duarte Pacheco (1900-43), à época ministro das Obras Públicas, e aos arquitetos Cristino da Silva, Carlos Ramos, Jorge Segurado, Francisco Caldeira Cabral e Miguel Jacobetty, vindo a ocupar uma área de 204 hectares.

1977 - Entrou em funcionamento a barragem de Cahora-Bassa, em Moçambique (no Rio Zambeze), construída ainda pela colonização portuguesa desde 1969 (sob o nome de Cabora Bassa).

1991- Foi assinado o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), mais tarde, em 1994, complementado pelo Protocolo de Ouro Preto.

1995 - Entrou em vigor o Acordo de Schengen sobre livre circulação de pessoas em alguns países da União Europeia e outros signatários.

2017- A Deco acusou a Banca de cobrar comissões aos clientes sem prestar qualquer serviço.

2018 - O Museu Guggenheim de Nova Iorque rejeitou há 3 anos o pedido de Trump para que lhe fosse emprestado um quadro de Van Gogh e, em alternativa, sugeriu uma retrete de oiro de 18 quilates.

2019 - O director da PJ Luís Neves confirmou no Parlamento há 2 anos ter sido ‘uma encenação’ a recuperação pela PJM em Outubro de 2017 de parte do material militar roubado em Tancos.