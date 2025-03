Ministra promete “equidade” nos apoios à cultura

A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, entende as queixas das Regiões Autónomas e de outros territórios do continente “que não têm o acesso garantido ao financiamento público como deveriam”. “Não só é escasso como o acesso é muitas vezes limitado”, acrescenta, além de lembrar que “há muito trabalho a fazer no que diz respeito à capacidade de dar resposta a todos os territórios”.

Garante, no entanto, que tem trabalhado para promover a equidade nos apoios à cultura. “É fundamental integrar e garantir equidade no acesso no apoio à cultura, portanto todas as minhas medidas têm um princípio de equidade geográfica”, sublinhou, esta quarta-feira, na inauguração da exposição ‘Comunicar Hoje’, no Centro Cultural Quinta da Magnólia, iniciativa integrada na 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal.

A propósito, Dalila Rodrigues lembra “os contratos-programa com os municípios e as Regiões Autónomas, que passam, justamente, pela necessidade de não abandonar parte dos territórios do país”.