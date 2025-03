Ministra da Cultura vem por três dias e passa pelo Funchal e Calheta

A Ministra da Cultura chega amanhã à Madeira, acompanhada pela sua comitiva, para participar na 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal, que decorre em vários pontos da cidade. Dalila Rodrigues fica na Região por três dias e o programa da visita conta com vários eventos.

A governante tem na agenda, para amanhã, a visita à exposição ‘Comunicar Hoje’, patente no Centro Cultural Quinta Magnólia, que se integra na 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal, pelas 18 horas. Segue-se, pelas 19h30, a recepção no Palácio de São Lourenço, seguida de jantar oferecido pelo Representante da República para a Região, Ireneu Barreto.

Já na quinta-feira, o dia começa pelas 10 horas, com uma visita à exposição ‘Desenhar o Pós – Antropoceno’, também integrada na referida bienal, mas que decorre no Centro Cultural e de Investigação do Funchal. Depois, quando forem 11h30, segue para a Biblioteca Municipal do Funchal. O almoço está marcado para as 13 horas e será oferecido pela presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Na parte da tarde, quando forem 15 horas, será altura de visitar o Teatro Municipal Baltazar Dias e, depois, pelas 16h30, tem reunião com a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas.

Por fim, o último dia de visita, sexta-feira, 28 de Março, arranca na Calheta, mais concretamente com uma visita ao Museu de Arte Contemporânea da Madeira – MUDAS, pelas 10 horas. A comitiva segue depois para o Funchal, para visitar a Porta 33, pelas 12 horas. A partida de regresso ao continente acontece pelas 17h50.