Diversas entidades madeirenses aderiram, hoje, à 'Hora do Planeta'. Este ano, a World Wide Fund For Nature (WWF) voltou a convidar os municípios e cidadãos a desligarem as luzes.

O que é a 'Hora do Planeta'?

A 'Hora do Planeta' é um movimento iniciado, em 2007, sob iniciativa da organização de conservação global WWF. Nesse ano, o evento ocorreu na Austrália, contando com a participação de mais de duas milhões de pessoas e duas mil empresas que apagaram suas luzes durante uma hora, como forma simbólica de mostrarem seu apoio ao combate às alterações climáticas.

O movimento tornou-se grandioso e, actualmente, ocorre no mundo inteiro. No ano de 2017, 10 anos após o primeiro evento, participaram 187 países, e mais de 12 mil monumentos apagaram suas luzes.

Qual é objectivo?

Essa acção é uma maneira de mostrar apoio à causa do movimento — a luta contra as alterações climáticas. No entanto, o movimento, a cada ano, vai além, não ficando restrito ao apagar das luzes.

Qual é o horário?

Este apagão ocorre em cidades que queiram participar da iniciativa no penúltimo sábado de Março, das 20h30 às 21h30, no horário local de cada país.

O secretário-geral António Guterres sublinha que a 'Hora do Planeta' representa solidariedade, esperança e o poder da acção colectiva, lembrando que todos os anos milhões de pessoas apagam as luzes para realçar a necessidade de proteger o planeta.

