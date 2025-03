Diversas entidades aderem à 'Hora do Planeta'

Diversas entidades madeirenses aderem este sábado, 22 de Março, ao evento global organizado anualmente pela organização WWF - World Wide Fund for Nature, a 'Hora do Planeta'.

A iniciativa convida a comunidade a apagar as luzes e desligar os aparelhos eletrónicos não essenciais durante uma hora com objectivo de aumentar a conscientização sobre as questões ambientais e a necessidade de combater as mudanças climáticas.

Na Madeira, aderem à 'Hora do Planeta' a Assembleia Legislativa da Região, a Câmara Municipal do Funchal, a Câmara Municipal de Santa Cruz, a Câmara Municipal da Calheta, a Câmara Municipal de Machico, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos e o Savoy Signature.

Além do desligar de luzes, o Município da Calheta promove uma caminhada noturna. A iniciativa 'Calheta Caminha Pelo Planeta' tem início 19 horas com a concentração dos participantes na Praceta 24 de Junho, na Vila da Calheta. A caminhada decorre entre as 20h30 e as 21h30.

No Funchal, a autarquia, em parceria com o Corpo Nacional de Escutas - grupo 420, a Tecnovia Madeira e o Ginásio Platinium Health&Fitness Club, promove actividades de plantação e acções de sensibilização para conhecimento e valorização da biodiversidade dos ecossistemas no Parque Ecológico do Funchal.

Machico também promove uma caminhada pelo ambiente. A iniciativa vai decorrer na frente-mar de Machico. O ponto de encontro está marcado para as 20h15, no Porto de Recreio.

O Ilhéu de Câmara de Lobos vai acolher uma Aula de yoga 'Yoga pelo Planeta', em parceria com a Silent Beats, entre as 20h30 e as 21h30.

Outras iniciativas que marcam este que é o octogésimo primeiro dia do ano, em que faltam 284 dias para o fim de 2025:

- 9 horas - A Direcção do Sindicato dos Professores da Madeira encerra o encontro temático intitulado 'A Escola Manda Brincar', que decorre no Auditório do Sindicato dos Professores da Madeira;

- 09h30 - 4.º Grande Prémio de Windsurf do Porto Moniz 2025 – João Rodrigues;

- 09h30 - O Café Memória da Madeira, projecto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania e da Delta Cafés, aborda o tema 'Saúde Oral em Pessoas com Demência' com a médica dentista diferenciada em geriatria Catarina Nepomuceno. A iniciativa decorre no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000);

- 11 e 12 horas - Encerramento da Semana do Artesão, promovida pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, com uma mesa-redonda sob a temática 'Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira – Tradição e Inovação' e com uma homenagem a três artesãos, com carreira vincada no panorama do artesanato regional. A mesa-redonda contará com a presença de Marisa Santos, vogal do IVBAM, Cristian Júnior e Jenita Spínola, artesãos certificados e premiados no último Prémio de Valorização do Artesanato Regional (PVAR), e ainda Laura Santos, autora da peça de Tapeçaria Interativa: Tapest[o]ry, uma instalação artística interativa imersiva que agrega as capacidades táteis da tecelagem com a tecnologia de sensores capacitivos, e que conta uma história, com componente educativa. Pelas 12 horas será prestada homenagem de carreira a três artesãos, com trabalho evidenciado em diferentes áreas do artesanato regional, designadamente: Isabel da Eira, tecedeira de lã, Manuel Figueira, mestre da obra de vime, e José Leça, trabalhos em madeira. Pelo seu contributo na preservação e valorização do artesanato da madeira, e ao saber fazer associado, o IVBAM concederá, a cada um, um troféu, prémio de carreira, como forma de reconhecimento e mérito. As acções terão lugar no espaço 'Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira', na Rua dos Ferreiros, 152:

- 10 horas - O Clube de Automóveis Clássicos da Madeira em parceria com o Clube de Golfe do Santo da Serra - Iniciativa 'Passion for Golf, Passion for Classics';

- 12 horas - Francisco Franco - Piedense da Taça Nacional de sub-19 futsal masculino no Pavilhão da Francisco Franco;

- 12h30 - Confraria Enogastronómica da Madeira promove o evento 'Bênção das Videiras e Poda', seguido de um almoço tradicional madeirense no Vinhedo do Hotel Quinta do Furão;

- 14 horas - TeDxYouth @ Funchal no Auditório da Escola da Apel;

- 15 horas - A Ordem dos Engenheiros Região Madeira promove uma cerimónia comemorativa do Dia Regional do Engenheiro no Jardim Botânico da Madeira;

- 18 horas - Maratona Internacional do Funchal na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses;

- 17 horas - Lançamento do livro 'Contos da minha terra' de Antonello Visi na Casa do Provo de Santa Cruz;

- 17h30 - Missa de encerramento da Semana Cáritas na Igreja do Colégio;

- 17h30 - Madeira SAD - Benfica do Campeonato Nacional da I Divisão em andebol feminino no Pavilhão do Funchal;

- 18 horas - Recital de flauta e harpa, com Matteo Armando Sampaolo e Carolina Coimbra na Capela da Fundação Princesa D. Maria Amélia, no âmbito do XXXVIII Festival de Música da Madeira;

- 21h30 - Peça de Teatro 'Pénis uma espécie de musical' no Centro de Congressos da Madeira;

- 21h30 - Concerto de Comemoração do 32.º Aniversário do Comando Operacional da Madeira no Centro Cultural de Investigação do Funchal.

Principais acontecimentos registados no dia 22 de março, Dia Mundial da Água:

1312 - Extinção da Ordem do Templo, decretada pelo Papa Clemente V na bula Vox in Excelso.

1875 - É fundado o Banco Lisboa e Açores, com sede em Lisboa, antecessor do Banco Totta & Açores.

1892 - Termina a publicação do jornal Revolução de Setembro, lançado 51 anos antes.

1895 - Os irmãos Auguste e Louis Lumiére fazem, em Paris, a primeira demonstração pública do cinematógrafo.

1911 - É publicado o decreto com força de lei, emitido pelo Ministério do Interior -- Direcção Geral da Instrução Secundária, Superior e Espacial e publicado no Diário do Governo n.º. 68/1911, Série I de 1911-03-24, que cria uma Universidade em Lisboa e outra no Porto e manda instituir em cada uma delas e na de Coimbra um fundo universitário de Bolsas ou Pensões de Estudo destinada a subsidiar os estudantes pobres.

1917 - Os Estados Unidos são a primeira nação a reconhecer o Governo provisório da Rússia.

1921 - Primeira travessia aérea Lisboa -- Funchal. O hidroavião Felixtowe F3 descola da doca do Bom Sucesso, em Lisboa, tendo como tripulantes Sacadura Cabral (piloto), Gago Coutinho (navegador), Ortins Bettencourt (copiloto) e Roger Soubiran (mecânico).

1933 - Holocausto. Abre o campo de concentração nazi de Dachau, nos arredores de Munique.

1943 - Holocausto. Entra em funcionamento a Unidade IV, primeira das duas mais recentes e maiores câmaras de gás do campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia.

1945 - É fundada a Liga das Estados Árabes, no Cairo, Egito, organização regional de estados árabes no Oriente Médio e Norte da África, após a adoção do Protocolo de Alexandria em 1944.1963 -- Sai o primeiro álbum gravado em estúdio dos Beatles "Please Please Me".

1968 - Ocupação do "campus" da Universidade Paris Nanterre dá início ao movimento estudantil que viria a ser conhecido como Maio de 68.

1972 - A Emenda que assegura a igualdade de direitos da mulher, na Constituição dos Estados Unidos, é aprovada no Senado.

1972 - Nasce a expressão "15 minutos à Benfica", no jogo da 2.ª mão da Taça dos Clubes Campeões Europeus, com a equipa do Feyenoord, no Estádio da Luz.

1973 - O Instituto Goethe atribui a medalha de ouro ao professor Paulo Quintela da Universidade de Coimbra, especialista em cultura germânica.

1974 - Reunião da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas. Melo Antunes apresenta a primeira versão do programa político. Vítor Alves coordena a versão final.

1979 - As propostas de Orçamento do Estado e das Grandes Opções do Plano, do Governo de Mota Pinto, são rejeitadas na Assembleia da República, com abstenção do PS.

1985 - O Parlamento português aprova, por unanimidade, a Lei que enquadra a objeção de consciência "Consideram-se objectores de consciência os cidadãos convictos de que, por motivos de ordem religiosa, moral ou filosófica, lhes não é legítimo usar meios violentos de qualquer natureza contra o seu semelhante, ainda que para fins de defesa nacional, colectiva ou pessoal".

1992 - Manuel Monteiro é eleito presidente do CDS no X congresso, em Lisboa.

1998 - Paulo Portas, ex-jornalista e deputado do CDS-PP, é eleito presidente do partido no XVI congresso, em Braga.

2002 - A Constituição da República Democrática de Timor-Leste é assinada pelos 88 deputados da Assembleia Constituinte do Território.

2003 - Vários milhões de pessoas manifestam-se nas principais cidades mundiais contra a guerra no Iraque.

2003 - Último encontro do Benfica no Estádio da Luz, antes da demolição. Tratou-se do jogo da 26.ª jornada do Campeonato Nacional, onde o clube enfrentou o Santa Clara, tendo vencido com um golo de penálti convertido por Simão Sabrosa.

2005 - O Programa do XVII Governo Constitucional liderado por José Sócrates, passa sem votação no Parlamento.

2005 - Os líderes europeus aprovam, em Bruxelas, a revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, flexibilizando a rigidez imposta aos países com défice orçamental superior a 0,3 por cento do PIB.

2006 - A organização separatista basca ETA anuncia o cessar-fogo permanente, com entrada em vigor a 24 de março, num comunicado entregue à radiotelevisão pública basca EITB.

2007 - A justiça francesa absolve o diretor do jornal satírico Charlie Hebdo, Philippe Val, do delito de injúrias religiosas por ter publicado em 2006 caricaturas de Maomé.

2007 - Pelo menos 100 pessoas morrem e 450 ficam feridas após violentas explosões registadas no principal paiol de Maputo, Moçambique.

2008 - O Vitória de Setúbal conquista a primeira edição da Taça da Liga de Futebol, ao derrotar o Sporting na final, por 3-2, no desempate por pontapés da marca de grande penalidade, no Estádio Algarve, em Faro.

2011 - O francês Michel Platini, 55 anos, é reeleito por unanimidade para um segundo mandato de quatro anos como presidente da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), durante o Congresso do organismo de futebol, em Paris.

2012 - Os militares amotinados do Mali anunciam numa mensagem televisiva a dissolução de todas as instituições do Estado e a suspensão da Constituição, alegando ter acabado com um "regime incompetente".

2012 - Greve geral em Portugal, convocada pela CGTP-IN. Manifestantes envolvem-se em confrontos com a PSP no Largo do Chiado, em Lisboa, tendo a polícia carregado nos transeuntes e em jornalistas.

2013 - O parlamento cipriota aprova uma lei sobre a reestruturação do sistema bancário, no quadro do plano de resgate que Nicósia tem de acordar com os seus parceiros europeus para evitar a bancarrota.

2018 - O PS/Açores aprova sozinho o orçamento e o plano de investimentos regionais para 2013, tendo o maior partido da oposição, o PSD, optado pela abstenção e CDS-PP, PCP, BE e PPM votado contra.

2014 - O vírus Ébola é identificado como responsável por um surto, com origem nas florestas do sul da Guiné Conacri, que causa a morte de 59 pessoas.

2015 - O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) da Andaluzia vence, sem maioria absoluta, as eleições autonómicas naquela região, com 47 deputados, e com os partidos emergentes Podemos (15 deputados) e Ciudadanos (9) a entrar com forte representação no parlamento andaluz.

2016 - A cidade de Bruxelas é abalada por dois atentados, com duas explosões no aeroporto e uma no metro da capital da Bélgica, que fazem pelo menos 35 mortos e mais de 100 feridos. O grupo extremista Estado Islâmico reivindica os dois atentados.

2016 - A Prémio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, é nomeada para integrar o novo Governo da Birmânia, permitindo à veterana democrata ter uma posição formal na administração, apesar de ter sido bloqueada da presidência.

2017 - Um homem mata quatro pessoas, entre elas um polícia, e causa 40 feridos, antes de ser abatido pelas forças de segurança, num ataque em que atropelou as vítimas com um veículo todo-o-terreno, em frente do Parlamento britânico, em Londres, Inglaterra.

2018 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, confirma a aplicação de tarifas sobre as importações chinesas num valor anual até 60 mil milhões de dólares (48,7 mil milhões de euros).

2019 - Um juiz Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decreta prisão preventiva para Rui Pinto, colaborador do Football Leaks, um dia após a sua chegada a Portugal, extraditado pela justiça húngara.

2020 - Covid-19: A Comissão Europeia dá 'luz verde' a ajudas estatais de Portugal, no valor de três mil milhões de euros, para pequenas e médias empresas de setores como turismo e restauração.

2020 - A Comissão Europeia aprova uma ajuda estatal de Itália, o país europeu mais afetado pela covid-19, de 50 milhões de euros, para apoiar o fabrico imediato de dispositivos médicos, como ventiladores, e equipamentos de proteção, como máscaras.

2022 - O oposicionista russo Alexei Navalny é condenado a nove anos de prisão por "fraude" e "falta de respeito a um magistrado" e mais um ano e meio de "liberdade sob vigilância" e o pagamento de 10 mil euros. Navalny já se encontrava preso desde janeiro de 2021, acusado de se ter apropriado de milhões de rublos que tinham sido doados às organizações de combate à corrupção que fundou na Rússia.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto da Agenda do Trabalho Digno aprovado no parlamento a 10 de fevereiro, apesar das dúvidas quanto aos efeitos de algumas soluções.

2024 - Espanha, Malta, Eslovénia e Irlanda anunciam que estão prontos para reconhecer o Estado da Palestina e insistem que é necessário um "cessar-fogo imediato", indo mais longe do que o Conselho Europeu.

2024 - O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, usa pela primeira vez a palavra guerra "A Rússia está 'em estado de guerra'" para se referir à invasão da Ucrânia, que anteriormente era referida como uma "operação especial".

Pensamento do dia: