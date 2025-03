Saiba o que hoje é notícia

Os advogados começam a escolher o seu bastonário para o próximo triénio, numa eleição que será disputada por quatro candidaturas, incluindo a da atual bastonária Fernanda de Almeida Pinheiro.

Além de Fernanda de Almeida Pinheiro, concorrem à liderança da Ordem dos Advogados José Costa Pinto, advogado em Lisboa, João Massano, atual presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados e Ricardo Serrano Vieira, advogado especializado em direito penal.

As eleições para bastonário da Ordem dos Advogados (OA) foram antecipadas pela atual bastonária, depois da entrada em vigor dos novos Estatutos, que criaram novos órgãos na estrutura e a necessidade de nomear os seus representantes.

Esta situação levou a uma contestação interna que Fernanda de Almeida Pinheiro considerou dividir a classe, o que, defendeu, as eleições veem sanar.

A primeira volta das eleições decorre hoje e na quarta-feira, estando uma segunda volta agendada para 31 de março. A votação vai decorrer através de plataforma eletrónica.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, vai estar encerrado a partir de hoje para obras que vão durar até julho de 2026.

No entanto, entre 11 de abril e 01 de setembro, a Fundação Calouste Gulbenkian vai mostrar cerca de 200 obras na galeria do piso inferior do edifício-sede, entre as quais algumas peças consideradas das "mais emblemáticas" da coleção.

As obras de reabilitação do museu vão estar concentradas na renovação dos sistemas de climatização, de iluminação e de segurança.

O período de encerramento do museu dirigido por António Filipe Pimentel vai ainda ser aproveitado para restaurar e estudar algumas pinturas, com a colaboração do Laboratório Hércules da Universidade de Évora.

DESPORTO

Portugal continua a preparar os duelos com a Dinamarca, dos quartos de final da Liga das Nações de futebol, com novo treino, numa sessão em que Nuno Tavares é o único jogador em dúvida.

Na segunda-feira, no arranque dos trabalhos, o lateral da Lazio falhou o treino, devido a questões físicas, e fez apenas trabalho específico no ginásio.

Tavares está assim em dúvida para a sessão de hoje, que está agendada para as 18:00, como é habitual na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

A tempo inteiro vai estar Francisco Conceição, que na segunda-feira só participou em parte da sessão devido a um atraso no voo que o transportou de Turim para Lisboa. O extremo da Juventus falhou a primeira parte do treino, mas ainda chegou a tempo de trabalhar às ordens do selecionador Roberto Martínez.

Antes do treino, às 17:00, também na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

O primeiro encontro com a Dinamarca será já na quinta-feira, em Copenhaga, no Estádio Parken (19:45 horas de Lisboa).

O segundo e decisivo duelo com os escandinavos será no domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, também às 19:45, e vale o acesso à 'final four' da Liga da Nações.

***

O Comité Paralímpico de Portugal (CPP) elege a equipa diretiva até 2028, num ato eleitoral ao qual o atual presidente, José Lourenço, se apresenta como candidato único e elege como 'bandeira' a procura de novos talentos.

José Lourenço apresenta-se às eleições para um terceiro mandato, durante o qual o CPP terá de organizar as missões aos Jogos Surdolímpicos, que vão decorrer este ano em Tóquio, aos Jogos Paralímpicos Europeus de 2027, e aos Jogos Paralímpicos Los Angeles2028.

O atual presidente foi eleito para um primeiro mandato em março de 2017 e reeleito em março de 2022, depois de o ato eleitoral previsto para 2021 ter sido adiado devido à pandemia de covid-19.

Têm direito de voto 46 membros do CPP: os 38 membros ordinários (as 34 federações desportivas e as quatro associações nacionais das áreas da deficiência), e oito membros extraordinários.

ECONOMIA

A Meta começa a testar o seu novo sistema de verificação de factos através de "notas da comunidade", após ter extinguido o seu programa de 'fact-checking' em janeiro.

O novo modelo aplicado pela Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp) permite que os próprios utilizadores adicionem informações e contexto a publicações públicas, embora nem todas as notas fiquem automaticamente visíveis, sendo idêntico ao já utilizado na rede X.

A Meta começou a verificar os factos em dezembro de 2016, depois da eleição de Donald Trump, em reposta às críticas de que 'notícias falsas' estavam a difundir-se nas plataformas digitais. Durante vários anos, a Meta colaborou com mais 100 organizações, inclusive portuguesas, em mais de 60 idiomas para combater a desinformação.

***

A reunião de dois dias da Reserva Federal (Fed) norte-americana, na qual se discutirá a política monetária, arranca hoje e termina na quarta-feira, quando haverá uma conferência de imprensa do presidente do banco central, Jerome Powell, para explicar a decisão tomada.

Os analistas estão a antecipar que os juros se vão manter inalterados mais uma vez, numa altura de incerteza face às políticas económicas de Donald Trump.

A Fed cortou os juros três vezes em 2024 - em setembro, novembro e dezembro -, começando 2025 com uma pausa nas reduções, em janeiro.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Um encontro entre o Governo da República Democrática do Congo (RDCongo) e os rebeldes do Movimento 23 de Março (M23), no âmbito da mediação do conflito por Angola, visando a estabilidade naquele país africano, está marcada para hoje em Luanda.

Tanto a Presidência angolana como a da RDCongo reafirmaram a realização do encontro, apesar de o M23 ter declarado ao final do dia de segunda-feira que cancelava a sua presença.

O movimento atribuiu a ausência a instituições internacionais, na sequência do anúncio pela União Europeia de sanções contra uma refinaria sediada em Kigali e nove pessoas ligadas às recentes ofensivas dos rebeldes no leste da RDCongo.

A acontecer, o encontro deve marcar o início das negociações diretas para a paz e surge no seguimento das "diligências levadas a cabo pela mediação angolana no conflito que afeta o leste da RDCongo", segundo anunciou a Presidência angolana.

O chefe de Estado angolano, João Lourenço, presidente em exercício da União Africana (UA) desde fevereiro, tem atuado como facilitador para promover a paz e a segurança na região e reduzir as tensões entre a RDCongo e o Ruanda, país acusado de apoiar militarmente os rebeldes.

O M23 tem avançado no território democrático congolês desde janeiro, altura em que tomou Goma, capital da província de Kivu do Norte, tendo-se seguido, em fevereiro, Bukavu, capital estratégica da vizinha província de Kivu do Sul.

Os rebeldes controlam agora as capitais destas duas províncias, que fazem fronteira com o Ruanda e são ricas em minerais como o ouro e o coltan, essenciais para a indústria tecnológica e para o fabrico de telemóveis.

PAÍS

Os trabalhadores da transportadora rodoviária Carris, que opera em Lisboa, cumprem um dia de greve por aumentos salariais e 35 horas semanais de trabalho, entre outras reivindicações.

A greve foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP), que agendou também para hoje um plenário geral para os trabalhadores decidirem a "continuação das formas que levem o CA [Conselho de Administração] e o seu acionista, a Câmara de Lisboa, a dar as respostas que os trabalhadores necessitam".

De acordo com o STRUP, os trabalhadores pretendem "o aumento real e substancial dos salários e do subsídio de refeição, a evolução faseada para as 35 horas semanais e a criação do subsídio compensatório para os trabalhadores dos setores fixos".

Além disso, o sindicato pretende ainda "o pagamento das deslocações aos trabalhadores do tráfego sem a contabilização dos 'bónus'".

A Carris já alertou que a greve poderá provocar "algumas perturbações no serviço" e informou que estão previstos serviços mínimos em 12 carreiras.

Segundo a transportadora, vão estar a trabalhar a 100% as carreiras 703 [Charneca-Bairro Padre Cruz], 708 [Martim Moniz-Sacavém (Urb. Real Forte)], 717 [Praça do Chile-Fetais], 726 [Sapadores-Pontinha Centro], 735 [Cais do Sodré-Hospital de Santa Maria], 736 [Rossio-Odivelas], 738 [Estrada da Luz-Alto de Santo Amaro], 751 [Estação de Campolide-Linda-a-Velha], 755 [Poço do Bispo-Sete Rios], 758 [Cais do Sodré-Portas de Benfica], 760 [Gomes Freire-Cemitério da Ajuda] e 767 [Campo Mártires da Pátria-Reboleira(Metro)].

POLÍTICA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia o programa oficial da visita à Eslovénia com vários encontros na agenda, entre os quais com a homóloga Natasa Pirc Musar.

Um dia depois de se ter encontrado com a comunidade portuguesa naquele país, Marcelo será recebido pela Presidente da Eslovénia no Palácio Presidencial, em Ljubljana, estando agendada uma conferência de imprensa conjunta dos dois chefes de Estado, após a assinatura de um memorando de entendimento na área do turismo.

O chefe de Estado português participa ainda num almoço de trabalho oferecido pelo primeiro-ministro da Eslovénia, Robert Golob, e encontra-se com o vice-presidente da Assembleia Nacional, Danijel Krivec.

Esta segunda visita oficial à Eslovénia, depois daquela realizada em 2021, acontece menos de uma semana depois de o Presidente ter anunciado a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições legislativas antecipadas para 18 de maio e depois de ter cancelado uma visita à Estónia por causa da crise política.

SOCIEDADE

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a PSP e a GNR lançam a campanha "Viajar sem pressa", para alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2025, esta é a terceira das 11 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano, a realizar mensalmente.

No âmbito da campanha, a ANSR realizará ações de sensibilização em todo o país, enquanto as operações de fiscalização, "com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário", ficam a cargo da PSP e da GNR.

***

A comissão de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras vota o relatório final, após analisar as conclusões preliminares da deputada relatora, Cristina Rodrigues (Chega), e as alterações propostas por PSD/CDS-PP, PS e PAN.

A votação do relatório final era para ter acontecido na passada quinta-feira, mas foi adiada para hoje às 15:00, em vésperas da dissolução da Assembleia da República, depois de várias propostas terem sido apresentadas e de ter sido feito um primeiro debate.

O relatório preliminar, da autoria do Chega, mereceu várias críticas dos outros partidos, alegando que apresenta conclusões falsas e desonestas.

A proposta de relatório acusa o Presidente da República de "abuso de poder", considerando a sua conduta "especialmente censurável".