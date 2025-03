Mais duas árvores tombaram para a via pública no Funchal

Duas árvore caíram para a via pública esta segunda na zona de São Martinho, uma delas acabou por atingir um veículo.

Ao que foi possível aferir, uma árvore tombou no Caminho do Regedor, obstruindo a via, e teve de ser cortada pelos bombeiros.

O vento fez cair também uma árvore no Caminho do Cabrestante, tendo esta atingido uma viatura que estava estacionada, causando danos na mesma.