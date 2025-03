Sindicato ameaça com nova greve de 48 horas para trabalhadores dos transportes públicos

O Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores ameaça com uma nova greve de 48 horas, caso as suas reivindicações não sejam acolhidas. Num comunicado enviado à imprensa, o sindicato informa que pediu novas reuniões com a ACIF e com o Governo Regional a fim de chegarem a acordo e não avançar para a paralisação.

Manuel Oliveira, da delegação de Lisboa desse sindicato, afirma que está a ser semeada a mentira e a desinformação, pedindo à Horários do Funchal para "ter tento na língua". O sindicato desmente que apenas 17 motoristas da HF tenha aderido à greve. "A Administração dos HF não diz que os Motoristas de Serviço Público exercem actualmente o trabalho de 2 trabalhadores (Motoristas + Cobradores) e não recebem os 2 ordenados correspondentes a essas funções, muito menos recebem em média 1650,00€ por mês", aponta.

Por isso, estão em curso conversações para novas reuniões com a tutela.