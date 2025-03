Rio Ave impôe quinta derrota na I Liga ao Sporting de Braga

O Rio Ave impôs hoje a quinta derrota na prova, e segunda fora, ao Sporting de Braga, ao vencer em casa o quarto classificado por 2-1, em encontro da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Clayton, aos cinco minutos, e Jonathan Panzo, aos 70, selaram o triunfo dos anfitriões, que só perderam em casa com o Sporting, e Fran Navarro marcou, aos 10, para os forasteiros, que não perdiam desde a 16.ª ronda e fora só tinham 'caído' no Dragão.

A formação de Carlos Carvalhal, que acabou com 10 devido à lesão de Robson Bambu, manteve-se com 47 pontos, menos três do que o FC Porto, que recebe na próxima ronda, e seis cinco em relação aos líderes Sporting e Benfica (ambos com menos um jogo), enquanto o Rio Ave conta agora 29, tendo reforçado o 10.º posto.