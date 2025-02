Benfica e Sporting de Braga lutam por uma vaga nas 'meias' da Taça de Portugal

Benfica e Sporting de Braga procuram hoje garantir um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal em futebol, no Estádio da Luz, naquele que será o terceiro confronto entre ambos na presente temporada.

Os dois emblemas já mediram forças em duas ocasiões, com os minhotos a reinarem na Luz, para a I Liga, por 2-1, antes de os 'encarnados' se superiorizarem nas meias-finais da Taça da Liga, em Leiria, por 3-0.

A presença das 'águias', recordistas de títulos na prova (26), nesta fase da competição foi conseguida graças aos triunfos sobre o Pevidém (2-0, fora), do Campeonato de Portugal, e Estrela da Amadora (7-0, casa) e Farense (3-1, fora), ambos da I Liga.

Por sua vez, o Sporting de Braga eliminou o 1.º de Dezembro (2-1, fora), da Liga 3, o Leixões (2-0, fora), da II Liga, e o Lusitano de Évora (2-1, casa), do Campeonato de Portugal.

O encontro está previsto para as 20:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

O vencedor do desafio vai defrontar nas meias-finais, a duas mãos, o Tirsense, que se tornou a primeira equipa do quarto escalão do futebol português a chegar às meias-finais, ao vencer fora o Elvas, também do Campeonato de Portugal, por 2-0.

Na próxima fase já também o Rio Ave, após te assegurado o 'passaporte' há quase um mês, face ao triunfo caseiro sobre o São João de Ver (2-1), na abertura da ronda, que só ficará fechada na quinta-feira, quando terminar o Gil Vicente-Sporting.

Resultados dos quartos de final:

- Quinta-feira, 06 fev:

Rio Ave (I) - São João de Ver (L3), 2-1

- Terça-feira, 25 fev:

Elvas (CP) -- Tirsense (CP), 0-2

- Quarta-feira, 26 fev:

Benfica (I) -- Sporting de Braga (I), 20:45

- Quinta-feira, 27 fev:

Gil Vicente (I) -- Sporting (I), 20:45