Sporting tenta aproveitar 'ausência' do Benfica e isolar-se no topo da I Liga

O Sporting procura reencontrar-se com as vitórias na receção ao Estoril Praia e isolar-se na liderança da I Liga portuguesa de futebol, aproveitando o adiamento do jogo do Benfica na 24.ª jornada, no estádio do Gil Vicente.

Os 'leões' foram igualados no comando pelo rival lisboeta na ronda anterior, ao empatarem 2-2 no terreno do AVS (depois de terem estado a ganhar por 2-0), a terceira igualdade seguida que concederam no campeonato e o quinto encontro sem vencer, em todas as competições.

Se repetir o resultado da partida da primeira volta, na qual se impôs por 3-0, o campeão nacional deixará o vice-campeão a três pontos de distância e sem a possibilidade de dar resposta imediata, uma vez que apenas se deslocará a Barcelos em 28 de março, para preparar a receção ao FC Barcelona, para os 'oitavos' da 'Champions'.

O cenário do último confronto com os 'canarinhos' dificilmente pode ser transposto para o jogo de segunda-feira, uma vez que, em setembro de 2024, o Sporting revelava-se uma equipa imbatível (acabava de alcançar o sétimo triunfo seguido na I Liga), sob a orientação do treinador Ruben Amorim.

Cinco meses, dois treinadores e uma imensidão de jogadores lesionados depois, a equipa agora treinada por Rui Borges tenta libertar-se do maior ciclo sem vencer na época 2024/25, precisando para isso da ajuda do avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da I Liga, com 23 golos.

Será sem Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Morita, Eduardo Quaresma, Hjulmand, St. Juste, Daniel Bragança, Catamo e João Simões, todos lesionados, e Diomande, suspenso, que o Sporting tentará contrariar o bom momento de forma do Estoril, sétimo classificado, comprovado por seis vitórias e um empate nos derradeiros sete jogos.

A equipa de Alvalade tem passado a maior parte da temporada isolada no comando do campeonato e pode recuperar essa condição durante cerca de um mês, o tempo que falta para a visita do Benfica ao Gil Vicente, 14.º colocado, que na primeira volta foi goleado por 5-1 no Estádio da Luz, em Lisboa.

Mais do que aproximar-se dos líderes, dos quais está a seis pontos de distância, o FC Porto deverá preocupar-se em deixar a companhia do Sporting de Braga no terceiro lugar, depois de ter sido igualado pelos minhotos na jornada passada, na sequência do empate 1-1 com o Vitória de Guimarães.

A equipa portuense ganhou apenas dois dos últimos 12 jogos (um dos derradeiros sete na I Liga) e necessita urgentemente de um triunfo em Arouca (12.º colocado), no sábado, antes de visitar na próxima jornada o Sporting de Braga, que terá um desafio complicado no domingo, no terreno do Rio Ave, (10.º).

Farense, 17.º e penúltimo classificado, em zona de despromoção direta, e AVS, 16.º, lugar do play-off de manutenção, disputam no domingo uma partida da máxima importância na luta pela permanência no escalão principal, numa altura em que estão separados por quatro pontos.

O Santa Clara pode aproveitar a deslocação ao estádio do lanterna-vermelha Boavista para reforçar o surpreendente quinto lugar, capitalizando também o embate entre os perseguidores Vitória de Guimarães (oitavo) e Casa Pia (sexto).

Programa da 24.ª jornada:

- Sábado, 01 mar:

Nacional - Famalicão, 15:30

Arouca - FC Porto, 18:00

Vitória de Guimarães - Casa Pia, 20:30

- Domingo, 02 mar:

Moreirense - Estrela da Amadora, 15:30

Boavista - Santa Clara, 15:30

Farense - AVS, 18:00

Rio Ave - Sporting de Braga, 20:30

- Segunda-feira, 03 mar:

Sporting - Estoril Praia, 20:15

- Sexta-feira, 28 mar:

Gil Vicente - Benfica, 20:15