FC Porto tenta reassumir terceiro lugar e aproximar-se da liderança da I Liga

O FC Porto procura hoje reassumir o terceiro lugar da I Liga de futebol, perdido provisoriamente para o Sporting de Braga na sexta-feira, e reaproximar-se da liderança, ao receber o Vitória de Guimarães, no encerramento da 23.ª jornada.

Quatro dias depois do afastamento perante os italianos da Roma no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, os 'dragões' tentam a partir das 20:15 a segunda vitória seguida e o quinto encontro sem perder no campeonato, na primeira aparição no Estádio do Dragão desde a morte do ex-presidente Pinto da Costa, em 15 de fevereiro.

A equipa comandada pelo argentino Martín Anselmi não tem mais nenhuma prova para disputar até ao fim da I Liga, na qual soma 46 pontos, contra 47 do Sporting de Braga, terceiro classificado, que se impôs na receção ao Nacional (1-0), na abertura da ronda.

Além do regresso ao pódio, o FC Porto pode reduzir para quatro pontos o atraso face à liderança, que passou a ser dividida por Sporting e Benfica no domingo, ambos com 53.

Ao desperdiçar uma vantagem de dois golos no terreno do AVS, 16.º e antepenúltimo, o campeão nacional empatou pela terceira ronda seguida (2-2) e permitiu a colagem das 'águias', que tinham derrotado em casa o lanterna-vermelha Boavista (3-0), no sábado.

Já o Vitória de Guimarães, ainda envolvido nas competições europeias e adversário dos espanhóis do Betis nos 'oitavos' da Liga Conferência, está em oitavo na I Liga, com os mesmos 31 pontos do Famalicão, nono, e vem de dois empates e três partidas invictas.

Os vimaranenses desafiam a imbatibilidade do FC Porto para o campeonato no Dragão, onde os anfitriões não ganharam os primeiros quatro jogos em 2025, os últimos dois já com Anselmi, que rendeu Vítor Bruno, numa transição interina selada por José Tavares.

Programa e resultados da 23.ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 21 fev:

Sporting de Braga - Nacional, 1-0

- Sábado, 22 fev:

Casa Pia - Gil Vicente, 1-0

Benfica - Boavista, 3-0

Estoril Praia - Rio Ave, 2-1

- Domingo, 23 fev:

Estrela da Amadora - Santa Clara, 0-0

Arouca - Farense, 2-2

AVS - Sporting, 2-2

Famalicão - Moreirense, 2-0

- Segunda-feira, 24 fev:

FC Porto - Vitória de Guimarães, 20:15