Sporting de Braga com vista ao 3º lugar, Nacional ao meio da tabela, abrem jornada da I Liga

O Sporting de Braga tenta hoje subir, sob condição, ao terceiro lugar na I Liga de futebol, em jogo em que recebe o Nacional e fica à espera do FC Porto-Vitória de Guimarães, a fechar a 23.ª jornada.

Os bracarenses seguem a apenas dois pontos do FC Porto, pelo que uma vitória hoje deixa a equipa de Carlos Carvalhal na terceira posição e numa ronda em que até poderá capitalizar algum deslize dos 'dragões', que têm, teoricamente, compromisso mais difícil.

Na última ronda, o Sporting de Braga empatou precisamente com o Vitória de Guimarães (0-0), em jogo disputado fora, enquanto o Nacional, que é 13.º, também empatou, em casa diante do Estoril Praia (2-2).

No jogo de hoje, com início às 20:15 e arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro, o Sporting de Braga tenta a terceira vitória consecutiva na 'Pedreira' e dar continuidade a uma boa série de resultados.

A equipa de Carlos Carvalhal atravessa o melhor momento na Liga, com cinco vitórias consecutivas, seguidas de um empate -- registo quase idêntico ao Estoril Praia, com as mesmas cinco vitórias e ainda mais um empate.

"Nos últimos 18 pontos, conseguiu conquistar 16. Vem de cinco vitórias e um empate e isso demonstra a evolução que a equipa tem tido ao longo da época", lembrou o treinador do Nacional, Tiago Margarido, em relação aos bracarenses.

Nos insulares, Joel Tagueu e José Gomes têm feito trabalho condicionado e permanecem em dúvida até à hora do jogo, ao passo que Miguel Baeza é baixa certa, ainda a recuperar de uma grave lesão no joelho direito, enquanto no Sporting de Braga, Carlos Carvalhal confirmou as ausências de Niakaté, Vítor Carvalho e Zalazar, e manteve a dúvida em relação a Fran Navarro.

Programa da 23.ª jornada:

- Sexta-feira, 21 fev:

Sporting de Braga - Nacional, 20h15.

- Sábado, 22 fev:

Casa Pia - Gil Vicente, 15h30.

Benfica - Boavista, 18h00.

Estoril Praia - Rio Ave, 20h30.

- Domingo, 23 fev:

Estrela da Amadora - Santa Clara, 15h30.

Arouca - Farense, 15h30.

AVS - Sporting, 18h00.

Famalicão - Moreirense, 20h30.

- Segunda-feira, 24 fev:

FC Porto - Vitória de Guimarães, 20h15.