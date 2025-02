Acidente ainda antes das 7h30 'entala' trânsito na Cancela

Um acidente ocorrido há pouco, antes mesmo das 7h30, está a condicionar já de forma assinalável o trânsito na Via Rápida, na subida desde o Caniço para a Cancela.

Foto Google Maps

Desconhecemos, para já, se as consequências deste acidente não passam de chapa batida e tráfego congestionado, mas é certo que em pouco tempo, a via que é normalmente usada por milhares para chegar ao Funchal, está bloqueada mesmo no nó do Pinheiro Grande, como se vê na primeira e segunda imagem.

Ver Galeria

A dupla fila já se estende por mais de 3 km, mas a sua duração dependerá da gravidade do acidente e da necessidade ou não de intervenção dos meios de socorro.